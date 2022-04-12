Эксперты рассказали о трендах развития ИЖС в 2022 году

Фото: ASG

Насколько актуальны инвестиции в недвижимость в экономически нестабильное время? Цикл выбора жизни на природе: от покупки участка до строительства дома. С чего начать и как избежать рисков при инвестициях в области ИЖС, организация продаж в современных условиях и наращивание объемов бизнеса. Эти и другие вопросы обсудили представители рынка недвижимости в Казани, где 7 апреля прошел II Всероссийский форум частного домостроения и инвестиций в недвижимость.



Мероприятие собрало профессиональных участников рынка в сфере индивидуального жилищного строительства со всей России. Не случайно была выбрана местом проведения и Казань. На протяжении последних лет Республика Татарстан — один из регионов-лидеров по развитию индивидуального жилищного строительства.

В настоящее время лидерами по спросу на загородное жилье являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Сочи, Красноярск, Краснодар, Калининград, Пермь. К 2030 году в России планируется ежегодно вводить от 50 млн кв. м индивидуального жилья.

Мероприятие собрало профессиональных участников рынка в сфере индивидуального жилищного строительства со всей России

Как сообщает эксперт в области недвижимости, заместитель директора по организации продаж УК «Капитал-траст-инвест» Анна Абрамова, даже несмотря на непростые экономические условия, добиться этого вполне реально, если оперативно реагировать на тенденции в отрасли и потребности аудитории.

— Задача девелопера загородной недвижимости сегодня — создание среды проживания, по уровню комфорта приближенной к городской. Поселок должен давать пространство для общения жителей, иметь рекреационные зоны, спортивные и детские площадки, собственную социальную инфраструктуру, отвечать современным требованиям безопасности, — считает она.

Группа компаний ASG-invest в рамках проектов ленд-девелопмента осуществляет подготовку земельных участков к реализации проектов многоквартирной и индивидуальной жилых застроек, коммерческого строительства. В рамках форума мы представили проекты индивидуальной жилой застройки: поселки в Приволжском (пос. Алтан-2) и Советском районах Казани (пос. Новое Вознесение и Изумрудная Долина), а также пригородные поселки (пос. Каипы и Каймары).

Группа компаний ASG-invest в рамках проектов ленд-девелопмента осуществляет подготовку земельных участков к реализации проектов многоквартирной и индивидуальной жилых застроек, коммерческого строительства

В правительстве в настоящее время актуальна повестка об увеличении доли индивидуального домостроения в общем объеме жилищного строительства. Также идет активное обсуждение программ при поддержке государства, направленных на малоэтажное строительство в рамках комплексного освоения земель.



По словам эксперта, планируемое применение технологий эскроу-счетов также положительно повлияет на развитие малоэтажного строительства. Комплексная застройка, типизация и индустриализация домов, регулируемое управление малоэтажными комплексами — основные принципы нового федерального закона, подготовленного Министерством строительства РФ.

— С учетом вышесказанного, спрос со стороны покупателей будет увеличиваться и, я думаю, он будет подкреплен соответствующими объемами строительства, чтобы не было дефицита жилья и не произошло удорожания по примеру многоэтажного строительства, — заключила Анна Абрамова.