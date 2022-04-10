11 апреля канцлер Австрии собирается посетить с визитом Путина

11 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер собирается отправиться с визитом в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Нехаммер в эти выходные проводил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Нехаммер является канцлером Австрии с декабря 2021 года. До этого он занимал пост министра внутренних дел страны.

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Накануне Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе подготовку к визиту Пашиняна в Россию.

Дарья Акимова