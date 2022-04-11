Центробанк: рынок криптовалют имеет признаки «пузыря»

Рост рынка криптовалют во многом отражает формирование «пузыря». Вложения в криптовалюты могут быть утеряны, предупредили в Центробанке России.

«Криптовалюты имеют характеристики финансовых пирамид, возможности правовой защиты инвесторов крайне ограничены», — приводит ТАСС заявление регулятора.

Вложения в криптовалюты могут быть полностью утеряны и из-за волатильности курса, и из-за киберугроз и мошеннических действии.

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На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета перед Госдумой сообщил, что более 10 миллионов жителей страны открыли криптокошельки и перевели на них свыше 10 триллионов рублей. «Реальное время» разбиралось, много это или мало?



Также Мишустин подчеркнул, что правительство России выступает против признания криптовалюты средством расчета, или деньгами. Над ее регулированием необходимо серьезно поработать.



Татьяна Леухина