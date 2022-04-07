Объем средств россиян в криптовалюте превышает 10 триллионов рублей — это много или мало?

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета перед Госдумой рассказал, что более 10 миллионов жителей страны открыли криптокошельки и перевели на них свыше 10 триллионов рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Мишустина, регулированием криптовалюты нужно заниматься, аккуратно продумывая и избегая всех рисков. Однако пока российское правительство против признания ее средствами для расчетов, или деньгами. Такой же позиции придерживается Центробанк страны.

Премьер-министр также отметил, что при подготовке изменений в законодательство важно учесть все элементы. Существует несколько разновидностей цифровых валют. Среди них — биткоины, альткоины, токены и стейблкоины. Последние Мишустин назвал стабильными средствами, так как они обеспечены золотом или «фиатом».

10 триллионов рублей — это:

$121,07 миллиарда, или €110,3 миллиарда, — по курсу ЦБ на сегодня.

— по курсу ЦБ на сегодня. На 6,5 триллиона рублей, или более чем на треть, меньше , чем оценили власти страны криптоактивы россиян в январе 2022 года — 16,5 триллиона рублей.

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Дарья Акимова