Набиуллина заявила, что Россия имеет достаточный объем резервов в золоте и юанях

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия располагает достаточным объемом резервов в золоте и юанях, несмотря на заморозку странами Запада резервов в своих валютах. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

— С 2014 года Банк России последовательно наращивал и диверсифицировал золотовалютные резервы, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай финансового кризиса, когда высока потребность в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют, — говорится на сайте регулятора.

Фото: cbr.ru

Как отметила Набиуллина, в этом году Центробанк будет проводить политику, направленную на защиту экономики и финансовой системы, доходов и сбережений населения от санкций. Для минимизации рисков для финансовой и ценовой стабильности будут применены все необходимые инструменты.

— Сложный процесс подстройки к новым условиям неизбежно вызовет снижение ВВП, но российская экономика сможет вернуться на траекторию роста, развивать производство, создавать новые рабочие места, наращивать внутренние инвестиции, — добавила глава Банка России.

На прошлой неделе совет директоров Банка России принял решение снизить с 11 апреля ключевую ставку до 17% годовых. Также допускается возможность продолжения снижения ключевой ставки на последующих заседаниях, ближайшее из которых назначено на 29 апреля текущего года.

Диана Жиленкова