Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» попала в черный список Евросоюза

Фото: Максим Платонов

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» попала в черный список Евросоюза по авиационной безопасности. Всего туда вошла 21 российская авиакомпания, в том числе «Аэрофлот», «Россия», «Победа», UTair и другие.

Как заявили в Еврокомиссии, принятое решение отражает озабоченность, что Россия принудительно перерегистрировала принадлежащие иностранным компаниям авиалайнеры, разрешив их операции без легальных сертификатов пригодности к эксплуатации. Это нарушает международные стандарты авиабезопасности.

Фото: скриншот документа

Внесение в черный список означает запрет на полеты в аэропорты страны Евросоюза и над территорией сообщества, передает ТАСС.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин подписал закон о возможности регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности.

Евросоюз закрыл небо для российских самолетов в конце февраля. Россия же закрыла воздушное пространство для 27 государств, в том числе для Германии, Испании, Италии, Франции и др.

Диана Жиленкова