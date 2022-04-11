Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции после подсчета 97% голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует на выборах главы государства после подсчета 97% протоколов — он набирает 27,6% голосов.



Кандидат от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняла второе место — 23,41%. Глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон на третьем месте — 21,95%.

В столичном регионе страны первое место занял Меланшон, он уже не претендует на выход во второй тур. За ним следуют Макрон, получивший 30,19%, и Ле Пен 12,97%. В самом Париже Макрон получил 35,33%, Меланшон — 30,09%, а Марин Ле Пен заняла шестое место с 5,54% голосов.

Второй этап выборов, который станет решающим, состоится 24 апреля. В 2017 году, во время прошлых выборов, по итогам первого тура Макрон набрал 24%, Ле Пен — 21,3%. Во втором туре он одержал победу, получив 66,1%. Ле Пен поддержали 33,9% избирателей.

Фото: Марин Ле Пен.

Вчера вечером Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен были лидерами по итогам первого тура выборов президента страны. Сообщалось, что Макрон получил 28,5% голосов, Ле Пен — 24,2% голосов.

Маргарита Головатенко