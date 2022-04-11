Дания и Швеция возобновили выдачу россиянам всех типов виз

Дания и Швеция объявили о возобновлении оформления и выдачи россиянам всех типов виз, включая туристических. Также отменяются антиковидные ограничения.

Например, в Дании отменили необходимость предоставления ПЦР-тестов при въезде в страну и после. Также не требуется соблюдать самоизоляцию. Кроме того, путешественникам рекомендуют заранее приобрести наличную валюту, передает «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов

Недавно во Франции объявили о снятии с 1 апреля ограничений на получение туристических виз для россиян. Как отметили во французском посольстве в Москве, получение визы не гарантирует возможности немедленного въезда в страну.

Напомним, Франция, Дания и Швеция входят с список стран, которые закрыли воздушное пространство для российских самолетов после начала спецоперации на Украине. Неделю назад Россия объявила о возобновлении авиасообщения с 52 странами, однако Франции, Дании и Швеции в их числе не оказалось.

Диана Жиленкова