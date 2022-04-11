В Ново-Савиновском районе Казани ремонтируют мечеть «Булгар»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Ново-Савиновском районе Казани ремонтируют мечеть «Булгар». Работы ведутся на крыше объекта. Фасад здания на данный момент окружен строительными лесами.

— Ремонтные работы осуществляются за счет средств прихожан. Сроки завершения работ зависят от поступления финансирования, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Мечеть «Булгар» на пересечении улиц Мусина и Чуйкова открыли в 1992 году в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое отмечалось в августе 1989 года (по мусульманскому календарю). Согласно открытым данным, это первая мечеть Ново-Савиновского района Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Строительство объекта курировал лично первый президент Татарстана, ныне Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. В июле 1992-го он вместе с верховным муфтием России Талгатом Таджуддином встречал на стройке делегацию мусульман из 40 стран.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

«Реальное время» в 2016 году первым публиковало снимки известного фотографа Михаила Козловского, на которых запечатлено строительство мечети «Булгар».

О том, что в Казани планируется провести капитальный ремонт фасада мечети «Булгар» стало известно в конце февраля. Соответствующее положение содержится в плане основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией, утвержденном Кабмином Татарстана.

Татьяна Демина