В Татарстане ликвидируют Главное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве

В Татарстане ликвидируют Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, инициатива поступила от Минсельхозпрода. Предложение принято в целях оптимизации инфраструктуры отрасли и повышения эффективности расходов бюджета региона.

Фото: realnoevremya.ru

Минсельхозпроду поручено в течение двух недель утвердить состав ликвидационной комиссии, а также установить порядок и сроки ликвидации учреждения. Работникам предоставят гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ.

На данный момент начальником учреждения является Ришат Зарипов. Должность его заместителя занимает Гелюс Баязитов.



Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве при Минсельхозпроде Татарстана было создано в 2010 году. Оно занимается совершенствованием существующих и созданием новых пород сельскохозяйственных животных, охраной генофонда и воспроизводством племенных животных.

Диана Жиленкова