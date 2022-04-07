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В Татарстане ликвидируют Главное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве

15:48, 07.04.2022 1
В Татарстане ликвидируют Главное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане ликвидируют Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, инициатива поступила от Минсельхозпрода. Предложение принято в целях оптимизации инфраструктуры отрасли и повышения эффективности расходов бюджета региона.

Фото: realnoevremya.ru

Минсельхозпроду поручено в течение двух недель утвердить состав ликвидационной комиссии, а также установить порядок и сроки ликвидации учреждения. Работникам предоставят гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ.

На данный момент начальником учреждения является Ришат Зарипов. Должность его заместителя занимает Гелюс Баязитов.

Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве при Минсельхозпроде Татарстана было создано в 2010 году. Оно занимается совершенствованием существующих и созданием новых пород сельскохозяйственных животных, охраной генофонда и воспроизводством племенных животных.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:55
    А где же теперь будут брать бычью сперму для искусственного осеменения коров?
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