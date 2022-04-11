В Казани прокурор просит посадки автотрейдера на 9 лет за аферы в 140 млн

Сегодня в Приволжском райсуде Казани с последним словом выступил Айрат Файзуллин — бывший продавец-консультант фирмы холдинга «ТрансТехСервис», обвиняемый в хищениях почти на 140 млн рублей путем серых схем реализации авто по системе трейд-ин. В прениях гособвинитель просил для него 9,5 года колонии общего режима, передает с заседания журналист «Реального времени».



Сегодня Файзуллин просил не наказывать его реальным сроком. «Совершенного не вернуть, но хотелось бы исправить... В местах лишения свободы не смогу возмещать ущерб потерпевшим», — заявил он.

Приговор планируют огласить 22 апреля.

В деле — 101 эпизод и 69 потерпевших. Под стражей обвиняемый находится уже три года. По версии следствия, в 2017—2018 годах Файзуллин обещал клиентам салона и своим знакомым поставку новых авто в обмен на передачу машин с пробегом и доплату, однако сделку не оформлял — забирал старенькие иномарки вместе с документами и переоформлял их в ГАИ на себя и перекупщиков. Дальше машина несколько раз продавалась по договору уступки, деньги присваивались. При этом установлено немало фактов, как похищенные автомобили поступали в ТТС в качестве первоначального взноса за новую машину совершенно от других лиц, даже не подозревавших об афере.

В результате потерпевшими признаны как владельцы подержанных машин, так и покупатели новых автомобилей, изъятых следствием.

В суде Файзуллин вину признал.