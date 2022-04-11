FT: превращение доллара в оружие США может привести к расколу финансовой системы

Превращение доллара в оружие может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему, пишут обозреватели газеты Financial Times.



Заморозившие валютные российские резервы санкции лишь подтолкнули многие страны к тому, чтобы искать способы обойти доллар. США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может «расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон», подчеркивается в статье.

В материале упомянули, что глобальной коалиции, осуждающей спецоперацию России на Украине, нет. Есть только западный блок — это может привести к важным последствиям для будущего международных финансов.

— <…> Если будет наблюдаться стабильный отход от доллара в ближайшие годы, то санкции в отношении российского Центробанка могут стать <…> моментом, когда доминирование доллара начнет снижаться, словно «финансовый Суэцкий канал», — приводит «РИА Новости» выдержку из статьи.

Фото: realnoevremya.ru

Французский политолог и экономист Александр дель Валль предрек падение доллара в пользу рубля — он считает, что США при ведении антироссийской политики рискует падением американской валюты.

Маргарита Головатенко