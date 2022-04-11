Экономист дель Валль предрек падение доллара в пользу рубля

США пытается изолировать Россию, однако это может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, сообщил французский политолог и экономист Александр дель Валль.



Он упомянул решение премьера Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях, как этого требует Россия. По его словам, это решение означает начало раскола в ЕС в вопросе связей европейских стран с Москвой, информирует «РИА Новости».

Делль Валль считает, что Америка при ведении антироссийской политики рискует падением доллара:

— Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец, — предположил дель Валль.

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Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что реальным курсом доллара к рублю может стать 74 рубля. По его словам, предложение опережает спрос — доллар снижается к рублю.

Маргарита Головатенко