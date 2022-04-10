Эксперт рассказал, какие товары снизятся в цене при укреплении рубля

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, какие товары могут упасть в цене из-за укрепления рубля. Об этом сообщает «Прайм».

По его словам, в некоторых секторах уже можно наблюдать падение цен, но пока только в сравнении с ценами, бывшими в начале марта. Эксперт отметил снижение стоимости техники примерно на 20—30%. Также подешевели продукты. Переславский назвал это заслугой ФАС, так как продукты, производящиеся в России и из местного сырья, не могли подорожать в два-три раза без картельного сговора и искусственно созданного ажиотажа.

Также экономист считает, что упадут цены на товары, покупаемые в кредит. Это касается вторичной недвижимости, автомобилей для физлиц и мебели.

Фото: Антон Журавлев

8 апреля курс евро на Московской бирже опустился до 79 рублей впервые с июня 2020 года. Доллар тогда же упал до 74 рублей первый раз с 30 декабря 2021 года.



Дарья Акимова