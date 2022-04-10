В немецких городах прошли демонстрации против дискриминации русскоязычных жителей Германии

В немецких городах Ганновере и Франкфурте-на-Майне состоялись демонстрации против дискриминации русскоязычных жителей Германии. Об этом сообщает «РИА Новости».

В них приняли участие несколько сотен человек. В Ганновере прошел автопробег, в котором участвовали около 600 человек на примерно 300 автомобилях. Они демонстрировали флаги России, Германии, Казахстана и других стран СНГ. Во Франкфурте-на-Майне провели шествие под лозунгом «Против ненависти и дискриминации русскоговорящих сограждан/Против войны — За мир». Отмечается, что собралось 200-300 человек.

Накануне аналогичные акции прошли в Штуттгарте и Любеке. В последнем городе полиция выписала четыре штрафа.

Вчера в кипрском городе Лимасол состоялась массовая акция в поддержку России и спецоперации на Украине. Организатором выступил Координационный совет российских соотечественников Кипра при поддержке кипрских общественных организаций и активистов.



Дарья Акимова