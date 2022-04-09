На Кипре состоялась массовая акция в поддержку России

В кипрском городе Лимасол состоялась массовая акция в поддержку России и спецоперации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Мероприятие прошло с разрешения властей городов Ларнака и Лимасол. Организатором выступил Координационный совет российских соотечественников Кипра при поддержке кипрских общественных организаций и активистов.

Сообщается, что участники акции несли флаги России, Греции и Кипра. Активисты также пронесли 50-метровый флаг РФ. Кроме того, состоялся автопробег. Отмечается, что митинг собрал сотни людей.

6 апреля в болгарской столице Софии перед зданием парламента проходил массовый митинг против оказания военной помощи Украине. В нем приняли участие несколько сотен человек. Акцию организовала болгарская партия «Возрождение», заявившая, что не допустит вмешательства Болгарии в конфликт между Россией и Украиной путем оказания военной помощи Киеву.



Дарья Акимова