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Представитель Татарстана Ларьков занял третье место на чемпионате России по лыжным гонкам

17:51, 10.04.2022
Представитель Татарстана Ларьков занял третье место на чемпионате России по лыжным гонкам
Фото: wikipedia.org

Выступающий за Татарстан Андрей Ларьков занял третье место на дистанции 70 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам. Об этом сообщает ТАСС.

Победителем стал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Архангельскую область. На втором месте находится Илья Семиков из Коми.

Соревнования на дистанции 70 км проходили сегодня в Мончегорске Мурманский области. Они традиционно завершают программу чемпионата России.

Фото: pixabay.com

1 апреля сборная из Татарстана получила второе место на чемпионате России по лыжным гонкам 2022 года среди мужчин в эстафете 4х10 км. В составе команды находились Андрей Феллер, Андрей Ларьков, Артем Николаев и Ярослав Рыбочкин.

Дарья Акимова
Спорт Татарстан

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