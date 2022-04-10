Представитель Татарстана Ларьков занял третье место на чемпионате России по лыжным гонкам

Выступающий за Татарстан Андрей Ларьков занял третье место на дистанции 70 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам. Об этом сообщает ТАСС.

Победителем стал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Архангельскую область. На втором месте находится Илья Семиков из Коми.

Соревнования на дистанции 70 км проходили сегодня в Мончегорске Мурманский области. Они традиционно завершают программу чемпионата России.

Фото: pixabay.com

1 апреля сборная из Татарстана получила второе место на чемпионате России по лыжным гонкам 2022 года среди мужчин в эстафете 4х10 км. В составе команды находились Андрей Феллер, Андрей Ларьков, Артем Николаев и Ярослав Рыбочкин.



Дарья Акимова