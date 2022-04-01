Татарстанская сборная заняла второе место на чемпионате России по лыжным гонкам 2022 года

Сборная из Татарстана получила второе место на чемпионате России по лыжным гонкам 2022 года среди мужчин в эстафете 4х10 км. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

В составе команды находились Андрей Феллер, Андрей Ларьков, Артем Николаев и Ярослав Рыбочкин.

Победу одержала сборная Коми, в составе которой выступили Илья Семиков, Ермил Вокуев, Илья Порошкин и Алексей Виценко. Третье место получила команда Архангельской области с Александром Терентьевым, Александром Большуновым, Алексеем Шемякиным и Дмитрием Горошниковым.

Фото: pixabay.com

23 марта уроженец Татарстана и серебряный призер Олимпиады в Пекине 2022 года Данил Садреев стал победителем на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина. Он выиграл турнир с результатом 247,1 балла.



Дарья Акимова