Метеоролог Шувалов рассказал о «погодных качелях» в Поволжье, Сибири и на Урале

Фото: Максим Платонов (архив)

Погодные качели ожидаются в европейской части России, на Урале и в Сибири. Об этом рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Сначала тепло накроет Нижний Новгород, Казань, Уфу, Пермь, а Екатеринбург почувствует на себе волну тепла, которое идет из самого сердца России, — приводит URA.RU его слова.

Фото: Максим Платонов (архив)

По его словам, процессы, которые сейчас инициируются на европейской территории и к западу от нее, способны принести довольно сильные изменения в погоде на большом пространстве.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу в республике потеплеет до +13 градусов. В выходные дни, 9 и 10 апреля, сохранится теплая погода, местами пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается 0... +5 градусов, днем в субботу потеплеет до +6... +11 градусов. А в воскресенье температуры воздуха повысятся до +9... +14 градусов.

Татьяна Леухина