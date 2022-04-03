Российские власти выделят более 1,7 млрд рублей на ремонт пострадавших от наводнения домов в Крыму

Правительство России выделит из резервного фонда более 1,7 млрд рублей на ремонт жилых домов в Крыму, которые пострадали от наводнения 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, данная поддержка поможет улучшить условия жизни тысячам людей в городских округах Ялта и Керчь, а также Кировском, Ленинском и Советском районах полуострова. В этом году планируют заменить крыши, обновить фасады более 260 многоквартирных домов, передает пресс-служба правительства России.

Фото: realnoevremya.ru

В конце марта заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев заявил, что Северо-Крымский канал полностью заполнили водой впервые с 2014 года. По его словам, дефицита запасов воды на полуострове больше нет.

Диана Жиленкова