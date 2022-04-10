В России начнут выпускать препарат от коронавируса «МИР 19»

Фото: правительство России

Научный центр «Институт иммунологии» разработал универсальное лекарство от коронавируса «МИР 19», сообщает правительство России.



На его производство, модернизацию технологических линий и закупку оборудования правительство выделит 387 млн рублей.

«МИР 19» Минздрав зарегистрировал в декабре 2021 года. Он эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая «Дельту» и «Омикрон».

В пятницу Гинцбург сообщал, что российская назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот. По его словам, препарат прошел контроль качества.

Маргарита Головатенко