Онугха прокомментировал игру «Рубина» против «Краснодара»

Нападающий «Рубина» Герман Онугха прокомментировал сегодняшнюю игру казанского клуба против «Краснодара». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у казанцев были хорошие моменты в начале матча, но не удалось их реализовать. Как рассказал футболист, «Краснодар» во втором тайме взял мяч под контроль и «Рубину» уже в среднем блоке пришлось обороняться.

Также Онугха добавил, что игроки «Рубина» не теряют мотивации к победе, так как некоторые футболисты начали получать игровое время после отъезда легионеров.

Фото: t.me/fcrk1958

Сегодня «Рубин» уступил «Краснодару» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Это стало тринадцатым поражением команды Леонида Слуцкого в нынешнем сезоне, что является личным антирекордом специалиста.

Дарья Акимова