Минпромторг ожидает увеличения выпуска косметической продукции в России в 2—3 раза

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство ожидает роста производства косметической продукции в стране в два-три раза в течение следующих трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мантурова, в настоящее время уже созданы условия для серьезного увеличения производства. В таком случае на полках окажется объем продукции на 1 трлн рублей.

Министр считает, что для этого нужно продолжать предоставлять системные и отраслевые меры поддержки и устранять административные барьеры. При этом представители парфюмерно-косметической отрасли рассказали, что в нынешних условиях сталкиваются с проблемами логистики импортных составляющих, соблюдения новых валютных требований, необходимости проведения пересертификации продукции в связи с заменой сырьевых компонентов.

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В конце марта Мантуров сообщил, что России на перестройку логистических цепочек понадобится от трех до шести месяцев. По его словам, это максимум.

Дарья Акимова