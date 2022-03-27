Мантуров: России на перестройку логистических цепочек понадобится от трех до шести месяцев
России на перестройку логистических цепочек понадобится от трех до шести месяцев. Это максимум, утверждает министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.
За это время предстоит перестроить российские каналы поставок, сбыта на те государства, которые приобретают и поставляют России продукцию, заявил Мантуров.
— Логистика вся перестроится, — цитирует главу Минпромторга ТАСС.
Из-за введения западных санкций в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине, многие предприятия и целые отрасли столкнулись с логистическими проблемами. В частности, эти сложности касаются машиностроительной отрасли.
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