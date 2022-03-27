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Мантуров: России на перестройку логистических цепочек понадобится от трех до шести месяцев

15:13, 27.03.2022
Мантуров: России на перестройку логистических цепочек понадобится от трех до шести месяцев
Фото: kremlin.ru

России на перестройку логистических цепочек понадобится от трех до шести месяцев. Это максимум, утверждает министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.

За это время предстоит перестроить российские каналы поставок, сбыта на те государства, которые приобретают и поставляют России продукцию, заявил Мантуров.

— Логистика вся перестроится, — цитирует главу Минпромторга ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Из-за введения западных санкций в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине, многие предприятия и целые отрасли столкнулись с логистическими проблемами. В частности, эти сложности касаются машиностроительной отрасли.

Татьяна Демина
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