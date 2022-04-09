Следком России возбудил два новых дела по фактам обстрела территорий ДНР и ЛНР 6—9 апреля

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет завел еще два уголовных дела по фактам обстрела территорий Донецкой и Луганской народных республик с 6 по 9 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным СК, в ДНР в этот период ВСУ произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов инфраструктуры в Донецке, Ясиноватой и Мариуполе, населенных пунктах Степное Марьинского района, Еленовка Волновахского района, Великоновоселковского района. В ЛНР обстреляли Первомайск и населенные пункты Калиново, Донецкий и Калиново-Борщеватое.

Отмечается, что в результате этого погибли девять мирных жителей, 38 человек были ранены, среди них двое детей. Также повреждены 35 объектов гражданской инфраструктуры — жилых домов, хозяйственных и административных объектов.

Фото: sledcom.ru

Накануне Следком возбудил уголовное дело после удара по вокзалу Краматорска. Погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

Дарья Акимова