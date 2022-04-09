В Казани стартовал суперфинал фестиваля «Созвез­дие — Йолдызлык» — видео

Фото: Илья Репин

В Казани стартовал суперфинал молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвез­дие — Йолдызлык». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Фестиваль проходил в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Суперфинал будет проходить пять дней. Жюри предстоит посмотреть выступления шести тысяч юных артистов.

Сегодня на сцене выступили участники из Казани. Среди номинаций представлены: вокал, хореография, конферанс, лучший текст песни, лучшая музыка к ней. По словам участников, подготовка к фестивалю начинается после завершения предыдущего. Репетиции проходят круглый год.

В феврале стало известно, что на проведение молодежного фестиваля «Созвездие» в Казани выделят 1,7 млн рублей. Подрядчику нужно было предоставить зал в культурном центре в центре Казани для проведения трех отборочных дней, с 8.00 до 21.00, вместимостью не менее 300 человек.

Дарья Акимова