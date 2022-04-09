В Минобороны России рассказали о новой неудачной попытке главарей украинских нацистов уйти по морю

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Киев предпринял новую безуспешную попытку эвакуации главарей украинских нацистов по морю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вечером 8 апреля украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22 часа 38 минут мск в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполь. Сторожевому кораблю пришлось открыть огонь по сухогрузу, чтобы остановить его. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части.

После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков. Отмечается, что пострадавших нет. Пожар потушила самостоятельно команда судна.

Кроме того, в течение дня оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска поразила 65 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники.

Фото: realnoevremya.ru

Утром сообщалось, что украинские националисты готовят провокацию в Ирпене Киевской области, чтобы обвинить Россию в массовых убийствах местных жителей. СБУ планирует снять постановочное видео с якобы военными РФ, прибывшими в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России». Отмечается, что подразделения российских Вооруженных сил покинули этот населенный пункт более недели назад.



Дарья Акимова