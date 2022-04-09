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В Минобороны России рассказали о новой неудачной попытке главарей украинских нацистов уйти по морю

19:17, 09.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Минобороны России рассказали о новой неудачной попытке главарей украинских нацистов уйти по морю
Фото: mil.ru

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Киев предпринял новую безуспешную попытку эвакуации главарей украинских нацистов по морю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вечером 8 апреля украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22 часа 38 минут мск в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт Мариуполь. Сторожевому кораблю пришлось открыть огонь по сухогрузу, чтобы остановить его. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части.

После этого украинский сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков. Отмечается, что пострадавших нет. Пожар потушила самостоятельно команда судна.

Кроме того, в течение дня оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска поразила 65 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники.

Фото: realnoevremya.ru

Утром сообщалось, что украинские националисты готовят провокацию в Ирпене Киевской области, чтобы обвинить Россию в массовых убийствах местных жителей. СБУ планирует снять постановочное видео с якобы военными РФ, прибывшими в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России». Отмечается, что подразделения российских Вооруженных сил покинули этот населенный пункт более недели назад.

Дарья Акимова
Общество

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