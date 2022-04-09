Минобороны: киевские националисты готовят провокацию в Ирпене

Киевские националисты готовят провокацию в Ирпене Киевской области, чтобы обвинить Россию в массовых убийствах местных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.



СБУ планирует снять постановочное видео с якобы военными РФ, прибывшими в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России». Отмечается, что подразделения российских Вооруженных сил покинули этот населенный пункт более недели назад.

Вооруженные силы России в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ около населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области.

С начала спецоперации на Украине ВС России уничтожили 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в районе населенного пункта Новомихайловка. Также российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области, авиационную технику на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.

Маргарита Головатенко