В результате пожара в доме на улице Габишева в Казани погиб человек

Фото: Максим Платонов

В результате пожара в казанском доме на улице Габишева погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



По данным ведомства, в 15.24 пожарные ликвидировали открытое горение в однокомнатной квартире на девятом этаже. Как рассказали соседи, погибший проживал один. Площадь возгорания уточняется.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В СМИ пишут, что в данном доме произошел взрыв газа. По словам очевидцев, один человек вылетел из окна. На месте работают спецслужбы.

Взрыв газа подтверждает и источник ТАСС в правоохранительных органах.

Диана Жиленкова