Минпромторг сообщил о снижении спроса на продовольственные товары

Фото: Максим Платонов (архив)

Повышенный спрос на некоторые потребительские товары длительного хранения отразился на динамике цен в марте. Сейчас он снижается, заявил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

По данным ФНС, объемы продаж в стране на 5 апреля по сравнению с «эталонной неделей» (среднее значение в период с 12 по 18 февраля) снизились в среднем на 13% (по муке на 26%, сахару на 6%, крупам на 13%, маслу растительному на 18%, рису на 19%, макаронам на 13%, соли на 16%), передает «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По подсчетам Росстата, в марте в стране выросли в цене: репчатый лук (+50,1%), белокочанная капуста (+39,8%), бананы (+31,5%), морковь (+29,5%), свежие помидоры (+27,4%), столовая свекла (+24,7%), груши (+21,7%), виноград (+14,9%).

По данным статистического ведомства, в России инфляция за период с 26 марта по 1 апреля составила 0,99%. Репчатый лук подорожал на 14,2%, белокочанная капуста — на 13,2%, столовая свекла — на 11,3%, морковь — на 8,5%, картофель — на 4,8%, яблоки — на 3,8%. Огурцы подешевели на 7,2%, помидоры — на 3,5%, бананы — на 2,6%.



Татьяна Леухина