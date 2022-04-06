В России за период с 26 марта по 1 апреля подорожали репчатый лук, капуста, свекла

В России инфляция за период с 26 марта по 1 апреля составила 0,99%. Такие данные приводит Росстат. Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 1,16%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,4%. Репчатый лук подорожал на 14,2%, белокочанная капуста — на 13,2%, столовая свекла — на 11,3%, морковь — на 8,5%, картофель — на 4,8%, яблоки — на 3,8%. Огурцы подешевели на 7,2%, помидоры — на 3,5%, бананы — на 2,6%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среднем по России цены на сахар выросли на 5,1%, на поваренную соль — на 2,5%, на подсолнечное масло — на 1,2%.

Сегодня Минэкономразвития России сообщило, что в стране инфляция с 26 марта по 1 апреля ускорилась до 16,7% в годовом выражении против 15,66% неделей ранее. При этом, по данным ведомства, рост цен на непродовольственные товары продолжил замедляться — до 0,9%, продовольственные товары за указанный период подорожали на 1,22%.



За период с 19 по 25 марта Росстат фиксировал рост цен на репчатый лук (+18,28%), капуста (+15,93%), морковь (+11,48%), свекла (+9,45%), картофель ( +4,1%). Также статистическое ведомство сообщало о подорожании соли ( +4,25%), шоколадных конфет (+3,51%), риса (+3,43%), гречки (+2,9%), говядины и подсолнечного масла (+2,2%).

Татьяна Леухина