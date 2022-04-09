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В Нижнекамске запустили telegram-бот для передачи показаний счетчиков

03:31, 09.04.2022
В Нижнекамске запустили telegram-бот для передачи показаний счетчиков
Фото: digital.tatarstan.ru

В Нижнекамске компания «НК-Инжиниринг» запустила Telegram-бот для передачи показаний счетчиков. Об этом сообщается на сайте администрации НМР.

В строке поиска мессенджера необходимо вбить «Счётчики» или @POKAZANIYA_TRANSPARENT_BOT. Показания принимаются с 8 по 25 число каждого месяца.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ботом могут воспользоваться жители Нижнекамска, поселков Красный Ключ и Большое Афанасово. С его помощью можно передать показания приборов учета, отслеживать истории потребления и сроки поверки приборов.

В 2020 году у татарстанцев появилась возможность подавать показания за газ, воду, тепло и электричество через мессенджер Telegram, социальную сеть «ВКонтакте» и голосового помощника Лилию. За 10 дней общее количество поданных показаний счетчиков составило 1 310.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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