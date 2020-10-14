Жители Татарстана подали более 1 тыс. показаний счетчиков через Telegram, «ВКонтакте» и голосового помощника Лилию

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

С 16 сентября у татарстанцев появилась возможность подавать показания за газ, воду, тепло и электричество через мессенджер Telegram, социальную сеть «ВКонтакте» и голосового помощника Лилию. За 10 дней — с 16 по 25 сентября — общее количество поданных показаний счетчиков составило 1 310.

Так, жители республики ввели 1 063 показания за ЖКХ, а за газ — 247, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

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Телефонный робот «Лилия» в период самоизоляции помогал жителям Татарстана по вопросам коронавирусной инфекции.

