Жительница Челнов, желая заработать на инвестициях, перевела мошенникам 400 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

71-летняя жительница Набережных Челнов, поверив мошенникам, потеряла 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Пенсионерка планировала получить дополнительный доход и попалась на уловки злоумышленников, представившихся сотрудниками известного банка. Они предложили ей программу по инвестициям. Согласившись на участие, челнинка отправила на указанный счет 400 тысяч рублей. Она планировала спустя четыре месяца получить дивиденды.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конечном итоге женщина так и не получила деньги. Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас сотрудники полиции занимаются поиском подозреваемых и установлением их личности.

В начале марта сообщалось, что жительница Казани лишилась почти 1,5 млн рублей, желая заработать на бирже. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Диана Жиленкова