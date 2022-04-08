Новости общества

17:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане в субботу ожидается порывистый ветер до 12 м/с

17:12, 08.04.2022
В Татарстане в субботу ожидается порывистый ветер до 12 м/с
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий днем 9 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

По прогнозу синоптиков, ночью и утром 9 апреля на территории Татарстана местами ожидается туман. Днем прогнозируется юго-восточный ветер 4—9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ночью ожидается до 0... +5 градусов, днем потеплеет до +8... +13˚.

В Татарстане в эти выходные прогнозируется теплая погода. В первые дни рабочей недели, 11 и 12 апреля, в республике будет сухая погода. Ночью прогнозируется до 0... +5, днем — потепление до +11... +16 градусов.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также