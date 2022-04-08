В Татарстане в субботу ожидается порывистый ветер до 12 м/с
Татарстанцев предупредили об ухудшении погодных условий днем 9 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.
По прогнозу синоптиков, ночью и утром 9 апреля на территории Татарстана местами ожидается туман. Днем прогнозируется юго-восточный ветер 4—9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с.
Ночью ожидается до 0... +5 градусов, днем потеплеет до +8... +13˚.
В Татарстане в эти выходные прогнозируется теплая погода. В первые дни рабочей недели, 11 и 12 апреля, в республике будет сухая погода. Ночью прогнозируется до 0... +5, днем — потепление до +11... +16 градусов.
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