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Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +13 градусов

06:29, 09.04.2022
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +13 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 9 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +8 до +13 градусов. В Казани ожидается от +8 до +11 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +10 до +13 градусов.

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