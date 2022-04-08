Чемпионка по шашкам Тансыккужина назвала произволом свое исключение из мирового рейтинга

Российская шашистка, семикратная чемпионка мира и уроженка Набережных Челнов Тамара Тансыккужина назвала произволом решение Международной федерации шашек (FMJD) исключить ее из мирового рейтинга. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Тансыккужиной, ее коллеги негативно отнеслись к санкциям FMJD, так как считают, что спорт должен быть вне политики. Она отметила, что у федерации нет такой дисциплинарной меры, как исключение из рейтинга.

Она рассказала, что мировой рейтинг зарабатывается годами. Рейтинг россиянки составлялся более 25 лет.

Тансыккужина занимает второе место в мировом рейтинге по шашкам от 1 января 2022 года. Кроме того, она заместитель председателя Госсобрания — Курултая Башкирии.



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О том, что Тансыккужину исключили из мирового рейтинга, стало известно 5 апреля. По словам вице-президента Федерации шашек России Юрия Чертока, сам президент FMJD Яцек Павлицкий убрал ее имя с сайта организации.

Дарья Акимова