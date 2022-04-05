Семикратную чемпионку мира по шашкам, уроженку Челнов Тансыккужину исключили из мирового рейтинга

Семикратную чемпионку мира по шашкам, уроженку Набережных Челнов Тамару Тансыккужину отстранили от участия в соревнованиях и исключили из мирового рейтинга. Ее имя пропало с официальных ресурсов международной федерации, сообщил вице-президент Федерации шашек России, главный тренер сборной страны Юрий Черток.

Он заявил, что сам президент FMJD Яцек Павлицкий убрал имя Тамары Тансыккужиной с сайта всемирной федерации, пишет ТАСС.

Фото: wikimedia.org

Тансыккужина уже сообщила, что обжалует решение Всемирной федерации шашек (FMJD) исключить ее из рейтинга организации, если ее поддержит Министерство спорта России, передает «РИА Новости».

Тансыккужина — заместитель председателя Госсобрания — Курултая Башкирии. Она занимает второе место в мировом рейтинге по шашкам от 1 января 2022 года.

Татьяна Леухина