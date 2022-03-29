С 5 апреля Япония введет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши

С 5 апреля Япония устанавливает запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Об этом рассказал японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

По его словам, речь идет в том числе об автомобилях премиум-класса, драгоценных камнях и ювелирных изделиях. Полный перечень запрещенных к экспорту товаров пока не опубликован.

Фото: pxhere.com

Хагиуда уточнил, что Япония по-прежнему будет поддерживать тесную координацию с международным сообществом, в первую очередь с Группой семи (G7) по вопросам санкций против России из-за спецоперации на Украине, передает ТАСС.

На прошлой неделе Япония вновь расширила санкции против России. В санкционный список попали 25 частных лиц и 81 компания страны, в том числе председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, родственники российских чиновников и бизнесменов.

Ранее Япония уже запретила экспорт в Россию некоторой продукции. Всего в список попали 57 позиций, 31 из которых — товары общего назначения, еще 26 — технологические элементы, в том числе и программное обеспечение.

Диана Жиленкова