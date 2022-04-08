В Татарстане перед судом предстанет казанец, который проводил прогулки по Волге на неисправном теплоходе

Фото: Максим Платонов (архив)

Жителя Казани обвинили в оказании услуг, не отвечающих требований безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.



По версии следствия, в прошлом году обвиняемый приобрел пассажирский теплоход для проведения платных прогулок по Волге. При этом казанец достоверно знал, что главный двигатель судна находится в технически неисправном состоянии. Также на теплоходе не было достаточного количества спасательных жилетов, а средства пожаротушения не соответствовали предъявляемым требованиям.

Фото: Центральное МСУТ СКР

Летом 2021 года теплоход с пассажирами на борту вышел в акваторию Волги от причала «Аракчино» в Кировском районе Казани. Из-за поломки двигателя теплоход не мог самостоятельно маневрировать, судно задымилось. Это могло обернуться столкновением с другими судами, а также создало реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд города для рассмотрения по существу.

В декабре прошлого года Татарская транспортная прокуратура потребовала взыскать компенсацию морального вреда ребенку, который вместе с родителем упал с трапа во время подъема на борт теплохода. Инцидент произошел в мае 2021 года.

Диана Жиленкова