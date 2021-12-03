Татарская транспортная прокуратура заступилась за ребенка, упавшего с трапа теплохода

Татарская транспортная прокуратура потребовала взыскать компенсацию морального вреда ребенку, который вместе с родителем упал с трапа во время подъема на борт теплохода. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в мае 2021 года мужчина с ребенком на руках поднимался по трапу на борт теплохода. Тогда произошел сдвиг трапа в сторону, в результате чего мужчина с ребенком упали. Ребенок получил легкие травмы, не повлекшие вреда здоровью.

По закону, при причинении вреда жизни или здоровью человеку источником повышенной опасности, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда. Надзорное ведомство направило в Вахитовский районный суд Казани исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с судоходной компании в размере 150 тысяч рублей в интересах несовершеннолетнего.

Суд согласился с доводами прокурора, и требования искового заявления удовлетворил частично, взыскав с перевозчика 20 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

В ноябре Татарская транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения поезда с грузовым автомобилем КАМАЗ, в результате которого погиб работник железной дороги.





Ольга Шагиева