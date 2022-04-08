Кондуктора одного из казанских автобусов уволили за драку с пассажиркой
Председатель комитета по транспорту Казани Амир Сафин рассмотрел 11 обращений от пассажиров по ряду автобусных и троллейбусных маршрутов. Так, кондуктора автобуса №10 решили уволить после драки с пассажиркой.
Еще одного кондуктора троллейбуса №12 убрали с должности из-за того, что тот высадил ребенка. Также поступила жалоба по поводу оплаты проезда в троллейбусе №1, сообщает городской комитет по транспорту.
Кроме того, принято решение отстранить от работы водителя троллейбуса №3, проехавшего на красный свет светофора. Лишат премий и водителей автобусов №28 и №60, которые не остановились на остановках.
Недавно перевозчикам поручили провести профилактические беседы с тремя кондукторами из-за жалоб местных жителей на обслуживание. Также поступила жалоба на водителя автобуса №37, который изменил схему движения на маршруте.
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