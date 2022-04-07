В казанском парке Победы прошел концерт-митинг, приуроченный к 8-й годовщине образования ДНР — видео

В казанском парке Победы состоялся митинг-концерт в поддержку Вооруженных сил России и жителей Донбасса, приуроченный к 8-й годовщине провозглашения Донецкой народной республики. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Акцию пришли поддержать ветеранские и молодежные организации, общественные объединения. На сцене для присутствующих выступили творческие коллективы и артисты республики, среди них «Казан егетләре», заслуженная артистка РТ Марина Карпова, певец Амир Ахмадишин, детский вокальный ансамбль.



Делегация Татарстана доставила в Крым более 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим жителям ДНР и ЛНР. В гуманитарный груз вошли продукты питания и предметы первой необходимости. Перечень был предварительно согласован с Минобороны России. Помощь собирали три татарстанских города — Казань, Набережные Челны и Альметьевск.

Татьяна Леухина