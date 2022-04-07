Делегация Татарстана доставила более 20 тонн гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР

Делегация Татарстана доставила в Крым более 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим жителям Донецкой и Луганской народных республик. Возглавил делегацию заместитель премьер-министра республики — полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин. Об этом сообщает пресс-служба представительства.

В гуманитарный груз вошли продукты питания и предметы первой необходимости. Перечень был предварительно согласован с Минобороны России. Помощь собирали три татарстанских города — Казань, Набережные Челны и Альметьевск.

Гуманитарный груз доставил самолет Минобороны России с разрешения и при поддержке Генштаба ВС страны. Получили его представители МЧС России, чтобы доставить нуждающимся.

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

В конце марта делегация Татарстана под руководством Ахметшина передала 65 тонн гуманитарной помощи пострадавшим жителям Украины в Севастополе. Ее собирали три района республики — Актанышский, Алексеевский и Тетюшский.

Дарья Акимова