В Набережных Челнах обнаружили подпольный цех по производству «незамерзайки»

Фото: МВД по РТ

В Набережных Челнах полиция обнаружила подпольный цех по производству незамерзающей жидкости с признаками фальсификации. Из него изъяли более 6 700 литров «незамерзайки» и сырья для ее изготовления.

В подпольном цехе сотрудники полиции обнаружили производственное оборудование, тары для розлива «незамерзайки» и этикетки с нанесенным наименованием. При этом документация, которая бы подтверждала законность производства жидкости и безопасность используемого сырья, отсутствовала.

Стеклоомывающая жидкость изготавливалась с использованием метилового спирта, который входит в реестр ядовитых веществ. Все образцы изъятой продукции направили на экспертизу. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

Сотрудники полиции установили, что к организации деятельности цеха причастны два жителя Нижнекамска и один житель Елабуги. Об этом сообщили в МВД по Татарстану.



Фото: МВД по РТ

В марте 2021-го в Татарстане возбудили уголовное дело из-за производства опасной «незамерзайки». Ее продавали в одном из магазинов на территории бывшей автозаправочной станции на участке трассы М-7 «Волга».

