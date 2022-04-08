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Сегодня в Татарстане потеплеет до +14 градусов

05:27, 08.04.2022
Сегодня в Татарстане потеплеет до +14 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 8 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем преимущественно без осадков.

Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +9 до +14 градусов. В Казани ожидается от +11 до +13 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +9 до +13 градусов. Утром на дорогах гололедица, местами сильная.

Общество Татарстан

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