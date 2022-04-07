Хуснуллин: российская строительная отрасль стала ощущать нехватку иностранных рабочих

На фоне санкций российская строительная отрасль стала ощущать нехватку иностранных рабочих, но несильную. Об этом рассказал вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

Он объяснил это резким изменением курса доллара. При оплате труда мигрантов в пересчете на их валюту в расчет берутся доллары, а когда курс взлетел до 120—130 рублей, то их доход снизился на 30—40%.

Фото: Илья Репин

— Поэтому этот момент их остановил, и небольшая часть [мигрантов] уехала. Но сейчас, так как курс доллара стабилизировался, более-менее спокойно они на местах работают, — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Этим утром курс доллара на Московской бирже впервые с 21 февраля опустился ниже 77 рублей. А евро упал ниже 83 рублей впервые с 27 декабря прошлого года.



В конце марта министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что в стране начала снижаться стоимость строительных материалов. По его словам, в среднем цены стали ниже примерно на 9%.

Диана Жиленкова