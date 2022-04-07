Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей, евро — 83 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 21 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.
Евро упал ниже ниже 83 рублей впервые с 27 декабря 2021 года.
Кроме того, на открытии торгов индекс Мосбиржи растет на 0,26%, РТС — на 0,01%.
Накануне курс доллара опустился до 80 рублей. По данным на 18.18 мск, он упал до 80,5 рубля, курс евро достиг 87,9 рубля.
Дарья АкимоваЭкономикаФинансы
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