Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 рублей, евро — 83 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 21 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

Евро упал ниже ниже 83 рублей впервые с 27 декабря 2021 года.

Кроме того, на открытии торгов индекс Мосбиржи растет на 0,26%, РТС — на 0,01%.

Накануне курс доллара опустился до 80 рублей. По данным на 18.18 мск, он упал до 80,5 рубля, курс евро достиг 87,9 рубля.

Дарья Акимова