Песков заявил, что поставки оружия на Украину не способствуют успеху на переговорах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия на Украину со стороны США не способствуют успеху на переговорах между Москвой и Киевом. Об этом сообщает «РИА Новости».

— И конечно, это [поставки оружия] скорее будет иметь негативный эффект, — сказал он.

Законопроект о поставках оружия для Украины по ленд-лизу был внесен в Сенат США еще в январе. Его уже рассмотрел Комитет Сената по международным отношениям. Чтобы закон начал действовать, данный проект должен получить одобрение у членов палаты представителей Конгресса и подпись президента Джо Байдена.

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10 марта палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на этот финансовый год (начался с октября прошлого года) на $1,5 трлн. Из общей суммы $14 млрд предусмотрено на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине.

Тогда же президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить 12-миллиардный пакет помощи Украине — на продолжение военной помощи киевским властям и укрепление «восточного фланга».



Максим Кокунин