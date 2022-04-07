В марте потребление электроэнергии в Татарстане увеличилось на 5,3%

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане потребление электроэнергии за март этого года увеличилось на 5,3% по сравнению с мартом 2021 года и составило 2 972,2 млн кВт·ч. Такие данные приводит филиал Системного оператора РДУ республики.

Рост показателей связывается с увеличением потребления предприятий трубопроводного транспорта, предприятий по производству нефтепродуктов, а также населением и мелкомоторной нагрузкой.

Электростанции Татарстана с января по март 2022 года выработали 7 512 млн кВт·ч электроэнергии. Это на 4,7% больше выработки чем за аналогичный период 2021 года. В марте 2022 года выработка электроэнергии составила 2380,3 млн кВт·ч, что на 3,9% больше, чем за март прошлого года. Наибольший вклад в увеличение выработки внесли Казанская ТЭЦ-3, Заинская ГРЭС, Набережночелнинская ТЭЦ и Нижнекамская ТЭЦ-2.

Максимум потребления мощности в энергосистеме Татарстана в марте 2022 года зафиксировали 9 числа в 10.00 при среднесуточной температуре наружного воздуха -13,1°С. Его значение составило 4 491 МВт. Это на 208 МВт (4,9 %) больше максимума потребления мощности в марте 2021 года.

Фото: Ринат Назметдинов

В феврале в Татарстане потребление электроэнергии увеличилось на 3,1%. Оно составило 2 738,5 млн кВт·ч.

Дарья Акимова